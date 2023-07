Il caldo africano ha le ore contate: addio bollini rossi, temperature giù anche di 10 gradi nelle Marche

ANCONA - Il caldo africano targato Cerbero, nelle Marche, ha le ore contate. I temporali, previsti già da oggi (martedì 25 giugno), dovrebbero contribuire ad una corposa "rinfrescata" di tutto il territorio regionale e, non a caso, i bollini per le ondate di calore, che oggi sono rossi per tutte le località monitorate, da domani, mercoledì 26 luglio, diventaranno verdi. In alcuni casi è previsto che la temperatura, soprattutto quella percepita, possa calare anche di più di 10 gradi.

Le previsioni

Oggi - Non si escludono precipitazioni al mattino sul Montefeltro ma è nel pomeriggio che i fenomeni assumeranno la maggiore diffusione ed incidenza, come rovesci e temporali in movimento dall'area appenninica dove se ne prevedono di più frequenti ed intensi.

Previsto un primo calo termico.

Domani - Piogge al mattino, a carattere sparso in ingresso dall'alto Adriatico con la possibilità di locali temporali specie sul settore costiero-primo collinare; residuali sul comparto meridionale nelle ore centrali-pomeridiane. Temperature in calo

Giovedì 27 luglio - Giovedì, al momento, non sono previste le piogge. Ancora in calo le teperature minime, in recupero le massime.