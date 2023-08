FANO Fashion Rock è un brano simbolo per Raffi, cantante emergente pesarese di nascita e fanese d’adozione. Non a caso è il pezzo che dà il titolo al nuovo album, Fashion Rock Live, realizzato insieme con la band XXEnergy. Il concerto per presentarlo è oggi alle 21.15 ai giardini Biancheria-Morelli, a Fano nell’area della rocca Malatestiana, per la penultima serata della manifestazione Birra d’Augusto. «Fashion Rock – afferma la ventiduenne Raffaella Pierattoni, in arte Raffi – è una canzone che mette un punto dopo due anni di ricerca e di lavoro. Allo stesso tempo apre un nuovo capitolo nella storia artistico-musicale mia e del gruppo. Una canzone che mi rappresenta come artista, che deve esprimere ciò che sento. Sono evidenti i contenuti del testo, accattivante e immediato a partire dal titolo, che in sé è una provocazione. Il rock non può essere fashion. Il rock, oggi come ieri, è un modo di essere sempre legato al malcontento, alla ribellione, a tutto ciò che è vero. Non presta il fianco a nulla che non sia vicino all’anima e la mia anima non è accomodante e di sicuro non sfila sulla passerella».

APPROFONDIMENTI LA BAND I marchigiani Smitch In Blu Ray al debut album intitolato “L’eco della nostra infanzia”: «Cantiamo la nostra storia»



Aggiunge Roberto Casini, produttore di Raffi e di XXEnergy, gruppo formato da giovani musicisti fanesi e pesaresi: «Fashion Rock ha tutte le caratteristiche giuste: è un brano trascinante con una ritmica coinvolgente che sostiene un riff e un assolo di chitarra di vero rock and roll». L’album quasi omonimo è una raccolta di dodici brani, tutti eseguiti dal vivo. In alcuni casi si tratta di cover, la riedizione di altrettanti pezzi di successo. Sono canzoni, spiega Raffi, «che conosco da sempre e che hanno influenzato sia la mia vita sia il mio percorso artistico». Come per esempio It’s my life di Jon Bon Jovi, Psycho Killer dei Talking Heads, All I want dei Kodaline. Gli altri titoli sono: Vivo senza te; Per nessuno; Adrenalina; Dopo di me; Va bene, va bene così; Creep; Seven nation army; Io voglio te. Insieme con Raffi, sul palco fanese, Luca Giavon alla batteria, Andrea Vanzini al basso, Giorgio Martini e Tommy Baldini alla chitarra, Andrea Boidi alle tastiere.

Nel 2022 la giovane cantante e il suo gruppo hanno aperto ad Ancona e a Torino i concerti di Vasco Rossi, che li ha confermati per il tour 2023. «Grandi emozioni – conclude Raffi – e grandi consensi di pubblico. Abbiamo saputo tenere e gestire un palcoscenico così difficile e così enorme da far paura. Oggi siamo felici e orgogliosi».