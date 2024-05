Moneta, lo storico brand Alluflon partner al Brodettofest di Fano

Moneta, storico brand prodotto e distribuito in Italia dal Gruppo Alluflon (1875), azienda marchigiana leader nella produzione di strumenti di cottura antiaderenti, sarà presente come partner alla 22 edizione Brodetto Fest, ​ Festival internazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce, che torna al Lido (Lungomare Simonetti), nei giorni 30 e 31 maggio e 1 e 2 giugno, quattro giornate per celebrare il piatto simbolo della tradizione marinara e vivere un’esperienza gastronomica e culturale autentica. Inoltre Moneta sarà pentola ufficiale della Gara Nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce e sarà utilizzata dagli chef stellati nei cooking show in programma nella grande cucina del PalaBrodetto.

Appuntamento sul Lungomare

In occasione della 22 edizione del Brodetto Fest, il Festival internazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce, che torna al Lido (Lungomare Simonetti), nei giorni 30 e 31 maggio e 1 e 2 giugno, quattro giornate per celebrare il piatto simbolo della tradizione marinara e vivere un’esperienza gastronomica e culturale autentica, Moneta, storico brand prodotto e distribuito in Italia dal Gruppo Alluflon (1875), azienda marchigiana leader nella produzione di strumenti di cottura antiaderenti, debutta come partner e pentola ufficiale della Gara Nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce e sarà utilizzata dagli chef stellati nei cooking show in programma nella grande cucina del PalaBrodetto.

La nuova pentola

La gara sarà condotta dalla giornalista Monica Caradonna, volto di Linea Verde Life.

Per l’occasione è stata realizzata una pentola con il rivestimento naturale in FineGres in edizione limitata dedicata al BrodettoFest.

“Essere protagonisti di un evento nel nostro territorio ci rende orgogliosi. Il Brodetto Fest è un evento con cui ci sentiamo particolarmente affini sia perché promuove la cucina marchigiana, attraverso una ricetta storica delle nostre coste, sia perché è improntato alla salvaguardia ambientale, tema al quale siamo molto legati”. Dichiara Nicoletta ​ Bruni, vice general manager di Alluflon.

Moneta ha lanciato da un anno per tutte le nuove linee il nuovo rivestimento FineGres®, naturale e resistente messo a punto dall’azienda in anni di ricerca. ​ FINEGRES® è sostenibile per l’ambiente e per le persone perchè non contiene PFAS, PTFE, NICKEL, BPA o PFOA. Resistente ai graffi e all’uso intensivo con un’antiaderenza imbattibile nel tempo rispetto ai precedenti materiali ceramici.