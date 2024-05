Calciomercato su Sky, le Marche e Fano di nuovo protagoniste: ecco le nuove date. In arrivo Bergomi, Minotti, Marianella e Federica Masolin

Le Marche e Fano di nuovo protagoniste in Tv con la trasmissione di Sky Sport Calciomercato L’Originale. Attesi in città Beppe Bergomi, Lorenzo Minotti, Federica Masolin, Massimo Marianella e tanti altri ancora

Dopo il grande successo dello scorso anno e la presentazione del Tour estivo andata in scena proprio a Fano nel mese di aprile, la trasmissione Calciomercato L’Originale di Sky Sport è pronta a tornare nella città della Fortuna dal 3 al 7 giugno. Calciomercato L’Originale è uno dei programmi sportivi con i maggiori ascolti a livello italiano. Il programma è diventato negli anni un must di Sky Sport grazie al trio composto da Alessandro Bonan, l’ideatore e conduttore del format, Gianluca Di Marzio, che racconta le operazioni di giornata, e Fayna, che raccoglie le più insolite curiosità dal web.

Con un pubblico che raggiunge i 400.000 spettatori per puntata e un totale di oltre 2 milioni di utenti coinvolti ogni settimana attraverso le trasmissioni in diretta, le repliche e i canali social, "Calciomercato L'Originale" è trasmesso in diretta ogni sera dal lunedì al venerdì alle 23. In aggiunta, sono previste repliche durante le mattinate e i pomeriggi, assicurando una copertura complessiva di 20 programmazioni a settimana che intercetta diverse fasce orarie.

La cartolina

In totale saranno circa 20 ore di messa in onda per regalare una cartolina delle Marche in tutto il loro splendore “sfruttando” l’immagine di Fano come vetrina di giornata. Anche quest’anno per il collegamento principale è stata scelta la suggestiva atmosfera della Chiesa di San Francesco (dalle 23 alle 24) ma ogni giorno ci saranno altri collegamenti in luoghi simbolo della città ed escursioni nell’entroterra o in altri lidi della costa marchigiana.

La promozione include anche la diffusione, all'apertura e alla chiusura delle trasmissioni, del video promozionale ufficiale della Regione Marche.

Si prevedono inoltre interviste con rappresentanti delle istituzioni e parti interessate per spiegare le politiche regionali e della città della Fortuna relative al turismo e alla promozione del suo marchio. Nel corso della settimana, verranno realizzate delle riprese all'esterno per valorizzare la storia locale (legata all'epoca romana), l'arte, la cultura, le tradizioni (come quelle marinare), i prodotti tipici e molto altro.

Oltre ad Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Luca Marchetti, che saranno a Fano dal 3 al 7 giugno, si alterneranno come ospiti altri volti noti del mondo sportivo. A partire da Beppe Bergomi, storico capitano dell’Inter ed oggi commentatore per Sky Sport a Lorenzo Minotti, altra bandiera in questo caso del Parma. Ma a Fano ci sarà anche Federica Masolin, per tanti anni commentatrice della Formula Uno ed oggi passata alla Champions League e tanti altri ancora.

Questo il programma giornaliero:

lunedì 3 giugno: Giuseppe Bergomi, Paolo Condò, Lorenzo Minotti

martedì 4 giugno: Giuseppe Bergomi, Massimo Marianella, Lorenzo Minotti

mercoledì 5 giugno: Veronica Baldaccini, Aldo Serena, Massimo Marianella

giovedì 6 giugno: Aldo Serena, Marco Bucciantini, Gianfranco Teotino

venerdì 7 giugno: Gianfranco Teotino, Federica Masolin, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini

Questa opportunità è possibile grazie al sostegno della Regione Marche che ha garantito un importante contributo attraverso l’Atim, al Comune di Fano e alla Camera di Commercio delle Marche. A fare da collante nell’organizzazione di questo importante progetto di visibilità è Comunica Media Agency.

Per partecipare come pubblico alla diretta del programma andare su:

www.comunicasrl.net/calciomercato