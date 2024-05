FANO Niente è consolidato, ogni anno l’impegno degli addetti dell’ufficio turismo e dell’ufficio ambiente che collaborano per svolgere tutti gli adempimenti necessari per presentare la domanda per la Bandiera blu è diverso e sempre più complesso, dato che varia il questionario predisposto dalla Fee, la Foundation for Environmental Education che ha organizzato l’iniziativa, e si mostra sempre più esigente.

Il tratto più lungo di litorale

Fano ha ottenuto questo prestigioso riconoscimento di natura ambientale per il 17° anno consecutivo e l’ha ottenuto per gran parte dei suoi 17 chilometri di spiaggia, il tratto più lungo della costa marchigiana. A ritirarlo a Roma è andato l’assessore al turismo Etienn Lucarelli. La Bandiera blu sventolerà dunque anche quest’anno sulle spiagge a Nord della città verso Pesaro, al Lido, in Sassonia, a Baia Metauro, a Metaurilia, a Torrette.

Fanno eccezione i tratti delle foci del Metauro e dell’Arzilla, per le quali non è stata fatta nemmeno la richiesta, essendo maggiormente succubi delle piene dei corsi d’acqua in occasione di violenti temporali con il carico di inquinamento batteriologico, così come il tratto di Ponte Sasso dalla foce di Rio Crinaccio verso Sud dove operano gli scolmatori.

Ponte Sasso migliora

Qui, tuttavia, come confermato dall’assessorato al turismo, la qualità dell’acqua è in costante miglioramento a seguito degli interventi complementari che sono stati fatti con la realizzazione della pista ciclabile; in sostanza resta da intervenire sull’ultimo chilometro.

L’assessore Lucarelli non ha mancato di rilevare come i progressi compiuti siano frutto di una sempre più proficua collaborazione tra amministrazione comunale e concessionari di spiaggia che hanno contribuito sensibilmente ad elevare la qualità dei loro servizi.

Servizi che hanno avuto il loro peso nel confermare la Bandiera blu anche per il 2024 e nel qualificare l’immagine cittadina, promossa in Italia e all’estero, in occasione del Giro d’Italia. Non bisogna dimenticare che, se per Fano in questi ultimi tempi ha acquistato sempre più rilievo l’immagine di una città ricca di storia, di monumenti e di cultura, sono sempre il mare e l’attività balneare che esercitano la maggior parte di attrazione.

Il problema a monte di Fano

Resta il buco nero della spiaggia dell’Arzilla, dove l’impianto della vasca di prima pioggia realizzata dall’Aset non è riuscita a risolvere il problema perché le piene portano a mare scarichi non depurati dai territori a monte di Fano. Un risultato parziale, però, l’ha ottenuto: confermando per il secondo anno consecutivo la Bandiera blu anche per il Lido, che in passato ne era privo.