Fano, auto contro una bici sulle strisce pedonali: 37enne all'ospedale in codice rosso

FANO - Auto contro una bicicletta, una donna finisce all'ospedale. È successo a Fano all'incrocio tra via Lelli e via Metauro, dove una Citroen C3 condonna da una 57enne di Cartoceto ha urtato un velocipede che transitava sulle strisce pedonali: la polizia locale è al lavoro per stabilire se la donna rimasta ferita, una 37enne di originaria di Torino e residente a Fano, fosse in sella al mezzo o lo stesse conducendo a mano. La donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Pesaro in codice rosso. Per fortuna, però, non avrebbe riportato lesioni molto gravi.