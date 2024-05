PESARO - Palazzo Almerici, i lavori del tetto sono terminati. Palazzo Olivieri, studenti del conservatorio Rossini tra le impalcature. C'è un'area del centro storico, quella compresa tra piazza Olivieri, via Mazza, via Zongo e via Zacconi, densa di cantieri che riguardano i palazzi storici cittadini già utilizzati come spazi culturali, musicali e ricreativi, oltre che per servizi amministrativi.

Gli interventi in corso riguardano Palazzo Almerici, sede della Biblioteca e dei Musei Oliveriano, Palazzo Olivieri, la casa del Conservatorio Rossini, e Palazzo Ricci che rinascerà come cittadella della musica, collegata al Conservatorio. Proprio quest'ultima struttura è stata totalmente impacchettata, sia nelle facciate esterne, sia nel cortile interno, dalle impalcature. Transennato lo spazio dove è collocata la statua di Gioachino Rossini, mentre intorno, nonostante il procedere dei lavori, gli studenti del Conservatorio vanno avanti e indietro, proseguendo nei propri studi. Un connubio reso possibile dallo spostamento delle aule per la didattica precedente all'avvio del cantiere. E così, la musica delle varie lezioni si intreccia al rumore dei lavori in corso. Un intervento da 5 milioni e 530 mila euro, ottenuto attraverso un finanziamento da parte del Ministero della Ricerca e dell’Università. I lavori di ristrutturazione prevedono un fitto cronoprogramma che dovrà concludersi entro dicembre 2024, data di scadenza fissata dal provvedimento di assegnazione del finanziamento ministeriale. Direzione didattica e segreteria erano già state spostate dal piano nobile, per fare posto al trasferimento dei piano forti a coda dal piano terra, altre lezioni sono invece state riprogrammate il pomeriggio nelle aule libera della scuola media Don Gaudiano. Nell’altra porzione di Palazzo Ricci, dove è visibile all'esterno l'impalcatura dei lavori, grazie ai fondi Iti al piano terra verrà realizzata la Bibliomediateca del Conservatorio. L’ingresso alla Biblioteca verrà realizzato dove finora c’è un accesso alla Fondazione Rossini, nel tratto di fronte la chiesa dell’Annunziata. Uno spazio antistante aperto e fruibile, un nuovo luogo pubblico dove far esibire allievi del Conservatorio e musicisti.

Via Mazza

Lasciando l'area di piazza Olivieri e via Sabbatini (dove sono state attuate modifiche disciplinate da una nuova ordinanza comunale valida fino a dicembre), e scendendo verso via Zacconi, dopo aver dato un'occhiata anche alle modifiche viarie in via Giordani, sul retro del Conservatorio, si arriva in via Mazza. Non è possibile procedere verso Corso XI Settembre per la presenza delle transenne, dietro le quali prosegue l'intervento di rigenerazione di Palazzo Almerici, operazione finanziata dal Pnrr per circa 5 milioni di euro. Il progetto di recupero si divide in due parti. La parte del recupero della biblioteca Oliveriana e quella, coperta con i fondi Pinqua, sul retro di Palazzo Almerici, che si affaccia su via Giordani e sui locali che un tempo erano i depositi, i locali del custode, e dei magazzini, dove verranno realizzate delle residenze artistiche. «Abbiamo appena terminato la copertura di Palazzo Almerici - riferisce un addetto dell'impresa presente in loco - stiamo procedendo con i solai interni, mentre nella parte del Pinqua stiamo andando avanti con gli scavi». I fondi Pinqua riguardano anche il secondo stralcio di Palazzo Ricci, per la parte che riguarda le residenze artistiche, con alloggi che si affacciano su via Giordani a ideale collegamento con le residenze dell’Oliveriana, e con termini dei lavori entro il 2026. Complessivamente i finanziamenti di riferimento sono Pnrr, Pinqua e Iti.