Urbino, frontale con un Motorhome, l'auto vola nella scarpata: 30enne soccorsa dall'eliambulanza

URBINO - Incidente stradale intorno alle 15 in zona Sasso a Urbino. Una ragazza di 30 anni, alla guida di una Ypsilon 10 imboccando una curva nei pressi della rotatoria vicina al supermercato, mentre transitava in direzione di Pesaro è entrata il collisione con un Motorhome che procedeva in direzione opposta.

Il camion finisce in una cunetta, l'intervento dei vigili del fuoco

Per la violenza dell'urto l'auto è carambolata fino a raggiungere il bordo della strada. Da lì l'auto ha effettuato un volo di circa sei metri piombando nella scarpata ma rimanendo in posizione corretta, senza cappottare. La ragazza è uscita dall'auto, è sempre rimasta cosciente ma il medico a bordo dell'ambulanza arrivata sul posto ha preferito chiedere l'intervento dell'eliambulanza che l'ha trasportata a Torrette. All'interno del camper una coppia di Bolzano: moglie e marito sono illesi.