Tir sbanda in A14 vicino alla galleria di Novilara, finisce di traverso e perde il carico: autostrada chiusa e poi riaperta

FANO - La carreggiata Nord dell'A14 tra Fano e Pesaro è rimasta chiusa per circa un'ora, tra le 22,50 e le 23,50, con uscita obbligatoria al casello di Fano e rientro a Pesaro, a causa dell'incidente di un tir. La percorribilità è stata ripristinata, con il transito su un'unica corsia in corrispondenza dell'incidente, in attesa che si completi l'operazione di rimozione del mezzo pesante.

La sbandata

A quanto si è appreso un camion nei pressi della galleria di Novilara ha sbandato sulla carreggiata finendo di traverso e perdendo il carico che stava trasportando. L' incidente non avrebbe coinvolto altri mezzi in transito. Lo stesso camionista non avrebbe riportato grossi traumi uscendo praticamente illeso dal fuori strada. Sul posto si è portata la squadra dei vigili del fuoco di Pesaro e la pattuglia della polizia autostradale di Fano