FOSSOMBRONE - Alla presenza di migliaia di persone in occasione del Trionfo del Carnevale a Fossombrone, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha simbolicamente chiuso il sipario della settimana della cultura nel corso della quale la cittadina metaurense è stata co-capitale di Pesaro 2024.

Il gioco del sindaco

Per completare la sua performance si è pure cimentato, tra gli applausi generali, anche in uno dei giochi storici. Per l’occasione quello della nocciola da schiacciare con il grande martello, fatta scivolare all’improvviso nell’apposito percorso. Ricci si è complimentato per la rievocazione storica che ha definito tra le più suggestive. «Sette giorni ricchissimi di eventi interamente dedicatati al Rinascimento - ha commentato soddisfatto il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni - conclusasi con la «rara et bella cursa all’anello» come narrano gli annali e che ha decretato la contrada di San Giorgio (Montecelso) vincitrice del Palio del Cardinale. È stata una settimana densa, tra incontri culturali, cene rinascimentali nelle locande delle contrade, la sfida tra i locandieri per la bevanda del Cardinale, vinta da Simone Conti del Caffè della Fortuna, gli incontri con le scuole e visite guidate a tema. Insomma, una vera e propria settimana della cultura». Berloni ha sottolineato che «dietro a tutto questo c’è stato un grande lavoro di squadra lungo mesi, fra tanti attori del territorio: Comune di Fossombrone, pro loco Forum Sempronii presieduta da Diego Tremonti, associazioni di quartiere, associazioni di categoria, volontari, ecc.».

Ha proseguito sottolineando che «Il Trionfo del Carnevale è la festa di tutti i forsempronesi. Risveglia il nostro senso di comunità, coinvolge dai più piccoli agli adulti, fa divertire ed emozionare. Ecco perché abbiamo scelto questa settimana come Settimana della Cultura, perché per noi cultura è turismo, socialità, unione, incontro e benevolenza. Per questo, voglio ringraziare i tanti che hanno impiegato il loro prezioso tempo a questo grande evento che ha visto partecipare oltre 8mila persone».

Gli oltre mille figuranti in costume rinascimentale hanno lasciato un segno profondo per passione e impegno. Una 22ma edizione che lascia il segno e fa sperare per un futuro ancor più coinvolgente. Fossombrone consolida il suo potenziale turistico e di grande richiamo. E guarda avanti con nuovi progetti.