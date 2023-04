Finale scudetto, la Lube devolve alla Caritas l'incasso di gara 2 della finale

TREIA - Cucine Lube Civitanova scenderà in campo a Civitanova Marche giovedì 4 maggio per la gara 2 della finale Scudetto contro l’Itas Trentino.

Cucine Lube, l'incasso di gara 2 della finale scudetto devoluto alle Caritas

Dopo sei anni le due squadre si incontreranno nuovamente per garantire ai tifosi una partita ad alto livello di emozioni. A partire dalla decisione della proprietà del Gruppo Lube di devolvere l’incasso alle Diocesi di Macerata e Fermo per le Caritas di Civitanova, Macerata e Treia. Il vescovo di Macerata, monsignor Nazzareno Marconi: «Mi sembra molto bello che in un momento di festa dello sport si sia pensato alle persone povere e che soffrono. Grazie di cuore alla dirigenza Lube che è sempre vicina all’impegno della nostra Caritas»

Anche monsignor Rocco Pennacchio, arcivescono metropolita di Fermo sottotinea: «È bello vedere come il mondo dello sport si sia fatto prossimo anche per le emergenze umane, sociali e reali che stiamo assistendo con la nostra Caritas Diocesana e di Vicaria».

«Essere Lube significa fare solo azioni concrete - ha ribadito l’ad Fabio Giulianelli -. In questi ultimi tempi abbiamo cercato, più che mai, di essere vicini ai consumatori con segnali tangibili, come questo a favore di tutta la nostra comunità».