Lube, è già caccia al biglietto: code dal primo pomeriggio per il tagliando di Gara 2 della Finale Scudetto

CIVITANOVA- Sono già folte le code di tifosi della Lube per accaparrarsi il biglietto di Gara2 (giovedì 4 maggio alle 20.30 all'Eurosuole Forum di Civitanova) della finale Scudetto tra i biancorossi di coach Blengini e l'Itas Trentino. Nelle scorse ore il club marchigiano aveva diramato sui propri canali ufficiali il comunicato relativo alle modalità di vendita.

La nota

"A.S. Volley Lube comunica gli orari di apertura della prevendita biglietti per Gara 2 della Finale Scudetto tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino, match di giovedì 4 maggio (ore 20.30) all’Eurosuole Forum"

Apertura prevendita al botteghino alle ore 15.30 di giovedì 27 aprile.

Prevendita online e shop Vivaticket dalle ore 17 di giovedì 27 aprile.

L’evento è compreso nell’abbonamento stagionale.

Dopo due serie logoranti vinte in rimonta e chiuse alla bella, nei Quarti con la WithU Verona e in Semifinale con l’Allianz Milano, i campioni d’Italia si affacciano alla loro sesta Finale Scudetto consecutiva. Sul fronte opposto ci sarà l’Itas Trentino, squadra battuta in Finale Scudetto nel V-Day di Assago del 2011/12 e al meglio dei cinque match nel 2016/17. In attesa di disputare il primo incontro, previsto nella giornata di lunedì 1 maggio (ore 18.15) alla BLM Group Arena, è importante riempire l’Eurosuole Forum in vista di Gara 2 del 4 maggio. I Predators martedì nell’ultimo atto della Semifinale sono stati un valore aggiunto allo spettacolo e hanno dato tanta energia ai ragazzi, in particolare nelle fasi di maggior tensione agonistica. Vogliamo un'altra notte così, tutti sugli spalti con le maglie rosse. Con l’aiuto dei supporter continuerà la “Mission Impossible”.



Le date della Finale Scudetto

Le prime tre giornate della serie sono da considerarsi ufficiali. Da definire, però, l’orario esatto di Gara 3: in campo alle 18 con diretta Rai Sport se le squadre sono in situazione di 1-1 dopo le prime due gare, alle 21.05 con diretta Rai Due se uno dei team è avanti 2-0 nella serie. Le date delle eventuali Gara 4 e Gara 5 verranno riportate nei prossimi giorni.

Gara 1 Finale Scudetto – BLM Group Arena

Lunedì 1 maggio 2023, ore 18.15

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Diretta Rai Sport

Diretta Volleyballworld.tv

Gara 2 Finale Scudetto – Eurosuole Forum

Giovedì 4 maggio 2023, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

Diretta Rai Sport

Diretta Volleyballworld.tv

Gara 3 Finale Scudetto – BLM Group Arena

Domenica 7 maggio 2023, ore 18 o 21.05

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Diretta Rai Sport o Rai Due

Diretta Volleyballworld.tv

VIVATICKET ONLINE E PUNTI VENDITA

Due le modalità proposte da Vivaticket: l'acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi opta per il biglietto online può anche stamparlo e recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino.

VENDITA BIGLIETTI E ORARI ALL'EUROSUOLE FORUM DI CIVITANOVA

Biglietti in vendita all'Eurosuole Forum giovedì 27 aprile (15.30-19) e venerdì 28 aprile (17-19).

I PREZZI DEI BIGLIETTI PER LE SINGOLE GARE

PREMIUM (settore B): 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto*

GOLD (settori A-C): Biglietto numerato: 40 Euro Intero, 32 Euro Ridotto*

TRIBUNA (settori G-H-I): 30 Euro Intero, 24 Euro Ridotto*

GRADINATA: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto*

*Ridotto Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)