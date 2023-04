Un lungo weekend sportivo nelle Marche: il 1 maggio i punti esclamativi con la Lube nel volley e l'Ascoli nel calcio

Sarà un weekend intenso dal punto di vista sportivo per le Marche. Non ci saranno i playoff di Lega Pro (rinviati all'11 maggio) ma scenderanno in campo la Vuelle Pesaro (sabato a Napoli) e le formazioni dilettantistiche di calcio in Serie D ed Eccellenza (domenica), con quest'ultima che emetterà i propri verdetti. Weekend che si chiuderà lunedì 1 maggio con Gara 1 della Finale Scudetto di volley tra Trentino e Lube (18.15) e il match di Serie B con vista playoff tra Ascoli e Pisa (15.00)

