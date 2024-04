​Ascoli, approvato il progetto per la nuova Curva Sud del Del Duca: «Al lavoro per ricostruire la casa dei tifosi»

ASCOLI È stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto di fattibilità tecnico-economica/definitivo per la ricostruzione della Curva Sud dello stadio Cino e Lillo Del Duca.

La soddisfazione

«Un atto finalizzato all’acquisizione del decreto di concessione, da parte dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, che permetterà di avviare la fase di appalto congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori» ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti. Per l’intervento in questione, l’importo complessivo da finanziare è di 7 milioni di euro: «Si tratta di un’opera molto importante per la nostra città. L’Ascoli Calcio riveste un valore cruciale per la comunità ascolana, che va oltre il mero aspetto sportivo: la storia del club più glorioso delle Marche, e tra i più antichi d’Italia, ha grande rilevanza anche dal punto di vista economico, turistico e sociale» ha aggiunto il sindaco Fioravanti. «Non viviamo una situazione semplice dal punto di vista dei risultati, ma tutti noi auspichiamo il raggiungimento della salvezza e una vittoria già sabato contro la Ternana.

Nel mentre, però, stiamo portando avanti il percorso che permetterà di restituire al popolo bianconero la propria casa, la propria Curva Sud». Soddisfatto anche l’assessore allo sport Nico Stallone: «L’Amministrazione sta investendo molto sulle infrastrutture sportive cittadine, il riconoscimento di Città Europea dello Sport 2025 ne è conferma. La ricostruzione della Curva Sud è sicuramente l’intervento più importante da questo punto di vista: generazioni di ascolani hanno cantato ed esultato su quei gradoni, ora siamo a lavoro per ricostruire la casa dei tifosi: un settore determinante per i risultati e le prestazioni della squadra, per quel valore aggiunto che solo il popolo bianconero è in grado di dare”.