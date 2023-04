Favola Lube, è tutto vero. Sei in finale: contro Trento il super duello per lo scudetto

CIVITANOVA - E' il giorno. Ci siamo. Quinto, e decisivo, atto della “Mission Impossible 4”, edizione semifinale dei playoff scudetto. Come ampiamente previsto, Euorosuole Forum sold out (il via alle ore 18) da ormai due giorni, sia Milano che la Lube proveranno a scrivere una storica pagina della loro storia. Anche se questa è molto diversa perchè per Milano, presidenza Fusaro, sarebbe una prima storica finale mentre per la Cucine Lube sarebbe la quarta di fila, e ben sappiamo come sono terminate le precedenti tre. Ovvero con il tricolore.

LUBE CIVITANOVA - ALLIANZ MILANO 3-1 (27-25, 25-22, 23-25, 27-25)

Neanche un posto libero al palasport, atmosfera incredibile con il primo punto della sfida che vale la finale scudetto per Milano a causa dell'errore al servizio di Yant. Ma la Lube c'è e lo fa vedere subito con giocate di grande efficacia si porta sul 7-3. E il pubblico si scatena. Piazza chiama time-out e l'Allianz risponde alla grande, cinque punti di fila per Milano che mette la freccia con Blengini che adesso chiama la sospensione. E la partita cambia di nuovo fisionomia con la Lube che si scalda e mette la freccia: 11-9.

Grande equibrio, match spettacolare, Lube che si porta sul 16-13, tifoseria in estasi. E +3 che Civitanova conferma anche sul 19-16. Palloni che scottano, grande equilibrio, Milano sbaglia la battuta, 23-21 per i marchigiani. E sulla battuta di Balaso la prima palla set che però Milano annulla. Come sono bravi i lombardi ad annullare anche il secondo set-point. Ma nulla possono sul muro vincente di Nikolov: Lube 1- Milano 0, è il primo passo verso la finale scudetto.

Secondo set ed entusiasmo dei tifosi alla stelle con la Lube che si carica e parte forte raggiungendo subito il 3-1. Ma anche in questo parziale regna l'equilibrio: diversi errori al servizio, Civitanova che si porta sul 10-9 con Blengini e Piazza che danno indicazioni con input particolarmente preziosi per la Lube che allunga sul +4 (18-14). Ma guai fidarsi dell'Allianz che è capace di impennate importanti. Fase cruciale del parziale, palloni bollenti con Nikolov che mette a segno il punto del 21-17. Milano però - e non è una novità - ha sette vite e in un amen recupera tre punti per il 21-20 Civitanova che però risponde subito portandosi sul 24-21 con tre set ball per volare sul 2-0. Un'occasione troppo grossa, la Lube la sfrutta subito, chiude sul 25-22 e mette un altro mattoncino verso la finale.

Terzo set, partita avvincente e ultimo step per la Lube che sogna la quarta finale tricolore consecutiva anche se i primi scambi non sono da ricordare: Milano è più efficace, Civitanova subisce qualche giocata ma appena ritrova il suo ritmo infila le giocate che valgono l'aggancio a quota otto. Questione di strappi con l'Allianz che ritrova forza e lucidità per il 13-9, strada in salita per i marchigiani ma il muro di Zaytsev vale un tesoro (14-15). I lombardi sanno che questa per loro è l'ultima chance e le provano tutte: 21-19 per l'Allianz, un altro arrivo in volata con Milano che corre sul 24-22 che grazie all'errore al servizio di Zaytsev vince il set per la sfida che rimane aperta.

Sfida infinita, emozioni a mitraglia e tanto spettacolo. Match avvincente, anche le prime fasi del quarto set sono piene di giocate spettacolari con la Lube che si porta sul 6-4 poi con Yant che si diverte al servizio vola sul +5 (10-5) con Piazza che ha già usufruito dei due time out a disposizione. Milano prova a restare in partita (14-11 per la Lube), la sfida è bollente. Intanto Trento firma l'impresa vince 3-1 la gara decisiva contro Piacenza e conquista la finalissima. Partita ancora caldissima invece a Civitanova con la Lube che grazie ad una giocata doc di Zaytsev si porta sul 18-15 e poi nello scambio successivo concede il bis per il 19-15. Ancora emozioni, ancora Milano che morde e pareggia sul 21-21. Serve il break, palloni bollenti e 23-23 con Piano che sbaglia una giocata clamorosa per il primo match ball Lube che però non chiude. E neanche il secondo match ball va a buon fine. Ma la battuta di Nikolov buona, il palasport esplode perchè la Lube ha coronato il suo sogno ed è di nuovo in finale scudetto. Magia della Lube.