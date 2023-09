I lupi fanno razzia di capre a due passi dal centro storico. Faccia a faccia con il predatore nelle foto trappole

TREIA - Lupi a Treia fanno razzia di capre a ridosso del centro storico. L'allarme è lanciato da Francesco Cippitelli, già dipendente dell’azienda agricola dell’Istituto Agrario di Macerata, ora in pensione, che ha visto i suoi capi sbranati in più occasioni dall'attacco di almeno un esemplare di lupo immortalato dalle immagini di una foto-trappola. L'ultimo episodio è avvenuto proprio all'interno della proprietà di Cippitelli in Contrada Fontevannazza, poco distante dai giardini pubblici di San Marco.