Alessia Marcuzzi, in vacanza in Turchia l'incontro particolare: «Ti prego guardala»

Alessia Marcuzzi ha condiviso con i suoi fan un dolcissimo momento della sua vacanza in Turchia. Durante una scarpinata in tenuta da trekking sull'Isola di Gemiler, mentre percorreva la salita di un sentiero roccioso, la showgirl in compagnia delle sue amiche, si è imbattuta con delle capre e stupita, inquadrandole, ha detto: «Ti prego guardala», intenta ad ammirare l'animale tipico del posto.

L'incontro in Turchia

L'isola sulla quale la conduttrice sta trascorrendo le vacanze è meglio nota come Isola di San Nicola in quanto la tomba del santo era ubicata in passato proprio a largo delle coste della città di Fethiye, appunto in Turchia.

Dal video condiviso dalla showgirl ai suoi fan su Instagram, pare che si tratti di una Capra d'Angora, tipico animale del posto.

Alessia Marcuzzi, intanto, si gode le vacanze nella natura, tra gli animali appunto, ma anche tanto mare, sole e spiagge, prima del ritorno sul piccolo schermo con 'Boomerissima', il varietà che dovrebbe andare in onda dalla fine del prossimo settembre.