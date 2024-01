Belen, Stefano De Martino e il tradimento con Alessia Marcuzzi. Le tappe del flirt: «Nato nel 2018»

Negli ultimi giorni ha tenuto banco uno scoop legato al presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi ai danni di Belen Rodriguez. Le voci di questo flirt tra la conduttrice romana e l'ormai ex marito della showgirl argentina, sarebbero state confermate da un commento social di Belen che rispondendo alla domanda di un follower che chiedeva se una delle donne con cui De Martino l'aveva tradita fosse Alessia, lei ha risposto "Confermo". Ecco quando e dove sarebbe cominciato tutto.

La cronistoria del presunto flirt

Il settimanale Chi ha deciso di ricostruire i momenti chiave del presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Le prime voci di un avvicinamento tra i due risalirebbero al 2018, quando lei presentava L'Isola dei Famosi e lui era l'inviato in Honduras. I due hanno sempre smentito, in quel periodo: lei era sposata con Paolo Calabresi mentre lui era single (aveva chiuso con Belen nel 2015). Le voci di corridoio si zittirono fino al 2020 quando Dagospia, lanciò una bomba: «Stefano De Martino ha una relazione con Alessia Marcuzzi». Di nuovo, Alessia e Stefano smentirono tutto ma, in realtà, qualcosa stava succedendo. Stando a fonti vicine ai diretti interessati, Belen avrebbe scoperto una chat tra Stefano e Alessia sul tablet dell'ex marito e tutto ciò sarebbe successo durante il primo lockdown. Secondo Chi, i due avrebbero flirtato platonicamente.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

In questi ultimi giorni, si è tornato a parlare del presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi perché Belen avrebbe dato la conferma sui social. La showgirl, ospite a Domenica In, aveva raccontato a Mara Venier che i tradimenti da parte del ballerino erano stati innumerevoli ma non aveva fatto nomi. Chi, comunque, ricorda che tra Alessia e Stefano c'è sempre stato grande feeling, ad esempio, quando lui tornò dall'Honduras e la prese in braccio in studio, oppure, durante i servizi fotografici ricchi di intesa.