Alessia Marcuzzi a Cortina con la figlia Mia: la piccola sugli sci, per lei pranzi, escursioni e trekking sulla neve

Alessia Marcuzzi ama concedersi qualche momento di relax insieme agli amici, alla famiglia o alla figlia più piccola, Mia. Proprio per questo ha deciso di regalarsi alcuni giorni in montagna, più precisamente a Cortina, per stare a stretto contatto con la natura e abbandonare lo smog e il caos cittadino. La conduttrice romana, oltre ad avere postato diverse foto sul proprio profilo Instagram è anche stata paparazzata da Chi mentre fa una pausa prima di un'escursione in mezzo ai boschi. Alessia non è sola, con lei ci sono Mia (che si diverte sulle piste da sci) e alcune care amiche.

Il post Instagram di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha trascorso qualche giorno immersa nella natura e nei paesaggi innevati che ha trovato a Cortina D'Ampezzo e che hanno fatto da sfondo agli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram. La conduttrice romana, che si è divertita a fare trekking, escursioni in mezzo al bosco e ciaspolate, ha riunito tutti i momenti migliori in una raccolta di immagine che raccontano la sua vacanza. In uno di questi, Alessia ha scritto: «Passeggiata in salita... Spettacolo puro», poi, ha anche pubblicato la foto del piatto gustosissimo, premio della fatica fisica: uova strapazzate con bacon croccante.

Alessia Marcuzzi e i progetti di lavoro

Alessia Marcuzzi, in questo momento, è anche molto impegnata con vari progetti di lavoro.

La sua linea di prodotti per il make up e la bellezza della pelle, ad esempio, sta riscuotendo moltissimo successo anche sui social dove sempre più fan si congratulano per creme, lozioni e trucchi.