Giorgia Soleri, serata solitaria: «Cinema e cena con me stessa. Mi tratto da regina quale sono». E pubblica l'annuncio misterioso

Giorgia Soleri condivide sempre moltissime storie con i suoi follower su Instagram ai quali parla di attivismo, diritti delle minoranze ma anche dei suoi amati gattini e della sua nuova cucciola Carlotta. L'influencer, nelle scorse ore, ha pubblicato alcune nuove foto in cui mostra ai suoi fan di essersi dedicata una serata all'insegna della sana solitudine: un po' di tempo per se stessa e per coccolarsi come si deve. Cinema, cena e, poi, di nuovo a casa dai suoi amici a quattro zampe che, come più volte dichiarato da Giorgia, la rendono davvero molto felice.

Inoltre, l'attivista ha postato sul proprio profilo Instagram un post alquanto misterioso avvisando i fan di rimanere sintonizzati per scoprire presto la novità.

La serata di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri ha pubblicato una storia Instagram in cui mostra il biglietto del cinema e scrive: «Alla fine, questa sera, ho scelto di vedere Perfect Days», si riferisce a uno degli ultimi drammi disponibile ora in tutte le sale italiane. Poi, racconta ai fan che, mentre aspettava che il film cominciasse, ha fatto amicizia con un dolce gattino che si è fatto coccolare con un po' di carezze. Dentro alla sala, Giorgia ha postato un'altra foto e ha scritto: «Ma quanto sono belle le sale cinema così intime?» ed, effettivamente, la sala è piccola e le poltroncine rosse di velluto che sono davanti a lei, sono tutte vuote. Poi, l'influencer si è scattata un selfie allo specchio e ha aggiunto: «Dopo il cinema con me stessa, sono andata a cena con me stessa. Mi tratto come la regina che sono». Giorgia ha più volte dichiarato che sta vivendo un periodo molto sereno della sua vita e che sta davvero bene con se stessa.

Il post misterioso

Nelle scorse ore, Giorgia Soleri ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, un post alquanto misterioso.

L'immagine è semplice: scritta gialla che recita "Io sono Antonia" su sfondo verde salvia. La didascalia aggiunta dall'influencer avvisa: «Perchè sono Antonia? Lo scoprirete presto». Giorgia ha acceso la curiosità dei suoi fan che hanno anche notato che la biografia del profilo è cambiata e, ora, riporta queste frasi: «Io sono Antonia. E potreste esserlo anche voi».

A cosa si starà riferendo l'attivista?