Giorgia Soleri: «Non ho la patente, colpa delle mie diagnosi». Poi parla di relazioni finite (frecciatina a Damiano?)

Giorgia Soleri ama confrontarsi con i suoi fan sui social e, proprio per questo motivo, molto spesso apre il box delle domande dove tutti possono chiederle ciò che vogliono o qualche curiosità in merito alla sua vita. L'influencer, in questi giorni, ha raccontato di non essersi sentita al cento per cento della forma fisica a causa di alcuni dolori al collo e alla testa, quindi, ha deciso di trascorrere il sabato sera a casa. Ecco alcune delle risposte, che riguardano anche il tema patente, che ha dato ai suoi fan.

Giorgia Soleri e la patente

Una delle domande che ha ricevuto Giorgia Soleri dai suoi fan riguarda un argomento per lei spinoso: la patente. Spinoso perché, già in passato, qualcuno le aveva chiesto perché non ce l'avesse o come mai non l'avesse presa prima e lei aveva chiesto di rispettare il suo silenzio in merito. Qualche ora fa, ecco che qualcuno le ha chiesto: «Ma la patente, poi, non l'hai più presa?» e Giorgia ha spiegato: «No, e anche questo è presto spiegato con la diagnosi di ADHD.

Chissà, se ne parlassi con la mia psicoterapeuta probabilmente troveremmo delle strategie per portare a casa il risultato. Ma, ora, non è la mia priorità in terapia».

Poi, a chi le chiede "quanto sia complicato essere consapevoli di se stessi?", l'attivista risponde: «Un accollo... anche economico».

Il consiglio sulle relazioni

Nel box delle domande messo a disposizione da Giorgia Soleri, qualcuno le ha anche chiesto un consiglio in ambito relazionale: «Come capire quando bisogna lasciare andare un rapporto?». L'influencer ha risposto: «Se avessi una risposta univoca, probabilmente, sarei miliardaria. Dipende da tanti, troppi fattori. In linea di massima, direi quando l'energia che esce è più di quella che entra e quando il bilancio, a fine giornata, fatica a tornare in positivo. Ma dentro di te, solo tu lo sai. Prova ad ascoltarti mettendo da parte, per un momento, le paure». Un messaggio riferito a Damiano David? Chi lo sa.