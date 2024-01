Giorgia Soleri: «Amica degli ex? Uno di loro è una delle persone più importanti della mia vita»

Giorgia Soleri, da qualche tempo, sta condividendo sul proprio profilo Instagram la sua gioia e contentezza per il periodo positivo che sta vivendo. L'attivista, infatti, ama confrontarsi con i suoi follower ai quali, spesso, racconta di come sia riuscita a superare alcuni momenti difficili e dolorosi della propria vita e di come, ora, sia molto più consapevole di se stessa.

Nelle scorse ore, Giorgia ha messo a disposizione dei fan il box delle domande e ha risposto anche a un quesito sugli ex fidanzati.

La storia Instagram di Giorgia Soleri

Quando Giorgia Soleri mette a disposizione dei suoi fan il box delle domande, riceve tantissimi quesiti ai quali risponde sempre molto esaustivamente e in modo maturo. Uno dei suoi follower le ha chiesto se sia possibile rimanere amici del proprio ex fidanzato. Quindi, l'influencer ha risposto: «Penso che sia meraviglioso saper trasformare un rapporto importante, con una persona con cui hai condiviso tempo, esperienze, sentimenti - quando possibile. Una delle persone più importanti della mia vita è un mio ex storico. Ma ci vuole tanta pazienza e più che un "rimanere" lo considero un "(ri)costruire". In modo diverso ma non per questo meno bello, entusiasmante e intenso». In tanti hanno pensato che Giorgia si riferisse a Damiano David (con cui è finita la scorsa estate dopo 6 anni di relazione), anche se, non ha fatto nomi.

Giorgia Soleri, domande e risposte

Inoltre, Giorgia Soleri risponde spesso a domande sulla salute mentale e a chi le dice che ha avuto una ricaduta depressiva ma non ha i mezzi per pagare uno specialista, lei risponde: «La salute mentale non dovrebbe essere considerata "salute di Serie B" e la depressione è una malattia a tutti gli effetti.

Ci sono alcuni modi, tuttavia, per aggirare l'ostacolo economico come, ad esempio, gli sportelli psicologici messi a disposizione dalle Asl... chiedi aiuto se puoi. Meriti di stare bene».