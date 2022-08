Lite feroce tra ex fidanzati ad Ancona, paura nel quartiere: foglio di via per due anni all'uomo residente a Falconara

ANCONA - Le Volanti sono intervenute nella serata di ieri in via Circumvallazione, per una lite tra ex fidanzati. L'uomo e la donna, entrambi anconetani, di circa 40anni, già noti alle Forze dell’Ordine, hanno numerosi precedenti di Polizia: ripetutamente litigano per questioni affettive e di gelosia, soprattutto quando sono in preda all’alcool. Per questo motivo, valutata la posizione di entrambi, nei confronti dell’uomo, residente a Falconara, senza occupazione lavorativa in Ancona e che giunge nel capoluogo solo per commettere delitti ed infastidire i residenti di via Circumvallazione dove la ex convivente ha occupato un immobile in modo abusivo, è stato disposto un foglio di via obbligatorio per due anni.

APPROFONDIMENTI LA ZUFFA Jesi, litiga in strada con la fidanzata e il pitbull azzanna un passante MICROSPACCIO Controlli ad Ancona in zona Posatora, dal borsello escono 45 grammi di hashish: denunciato un giovane LITE E MINACCE Prova a occupare una casa popolare ad Ancona: scacciato da un'anziana vicina

La diffida

La misura - spiega una nota della Questura di Ancona - è stata resa necessaria per si tratta di un soggetto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, che non ha alcun legittimo motivo né lavorativo, né familiare per trattenersi nel territorio anconetano. Con l’applicazione del Foglio di via obbligatorio all'uomo è stato ordinato di allontanarsi dal Comune di Ancona e diffidato dal farvi rientro senza preventiva autorizzazione del Questore, per un periodo di tre anni, con l’avvertimento che, in caso di contravvenzione, sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria.

I numeri

Dal mese di gennaio 2022 ad oggi il Questore di Ancona ha emesso complessivamente, grazie al lavoro di analisi criminale dei reati e dei soggetti che destano allarme in ambito provinciale 92 fogli di via, 61 avvisi orali e 67 Daspo Qilly (i divieti di accesso alle aree urbane)