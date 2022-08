Controlli ad Ancona in zona Posatora, dal borsello escono 45 grammi di hashish: denunciato un giovane

ANCONA - Continua l’attività di contrasto allo spaccio di strada in area urbana. Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti durante un servizio specifico in zona Posatora, in prossimità del parco del Belvedere, in un’area spesso segnalata dai residenti come zona di piccolo spaccio, soprattutto tra i giovani, hanno individuato quattro ragazzi intenti a confabulare tra loro «in modo sospetto». Alla vista del personale operante, i ragazzi hanno cercato di allontanarsi per entrare verso il Parco e sottrarsi al controllo.

Le verifiche

Fermati dai poliziotti, sono stati identificati come tutti italiani, coetanei e maggiorenni. Durante il controllo, uno dei quattro giovani si è però mostratp a disagio, tanto da avere le mani che tremavano nel porgere i documenti. Lo stesso ragazzo portava con sé, a tracolla, un borsello. Invitato a mostrarne il contenuto, all'interno conteneva un involucro termosaldato, di cui il ragazzo ammetteva la proprietà, di hashish per un peso di 45g . Oltre allo stupefacente venivano trovate due banconote arrotolate da 10,00 e 5,00 euro.

Al termine degli atti di rito il giovane, appena maggiorenne, e incensurato, è stato denunciato in stato di libertà con sequestro di banconote e stupefacente.