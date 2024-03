Giorgia Soleri, lo sfogo social: «Sto male e non so cosa fare, ho paura»

Giorgia Soleri, 28 anni, è stata una delle prime donne (quando aveva 24 anni) ad aver avuto il coraggio di parlare apertamente di vulvodinia sul suo profilo Instagram, malattia che da anni la obbliga a convivere con sintomi invalidanti e dolori molto forti. La diagnosi è arrivata solo qualche anno fa, dopo che per molto tempo nessuno ha creduto che la sofferenza di Giorgia Soleri potesse essere associata davvero ad una malattia. Prima che iniziasse a parlarne sul suo profilo Instagram, di vulvodinia si sapeva poco o niente. Oggi a distanza di anni, Giorgia Soleri ha parlato di «cistite non batterica» e si è sfogata con i suoi follower attraverso le sue Instagram stories.

Fedez a Pomeriggio 5: «Il mio matrimonio? La gente si appassioni a qualcos'altro, anche se sono stato un pornografo della mia vita»

Lo sfogo di Giorgia Soleri

«Ho la cistite da tre settimane e non è batterica - ha scritto Giorgia Soleri nelle sue Instagram stories -.

Mi sembra di essere tornata a quattro anni fa, prima della diagnosi, a stare male e non sapere né perché né cosa fare per stare meglio. Tutti i motivi per cui di solito viene la cistite non batterica sono sotto controllo. Quindi non capisco. Sono già in contatto con la mia ginecologa chiaramente non cerco consigli qui».

L'attivista ha aggiunto: «Solo sfogarmi e far vedere che nonostante le terapie, il percorso, la consapevolezza, l'equipe che mi segue, a volte capita una ricaduta. E fa una paura del ca**o, sempre. Mamma mia quanto fa paura».