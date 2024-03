I Maneskin si sciolgono? Dopo Damiano anche Victoria fa un tour da solista: l'annuncio su Instagram. Quando infiammarono Pesaro

I Maneskin si dividono? Dopo Damiano David, che a inizio febbraio si è esibito come solista durante il Gala di MusiCares Person of the Year, anche Victoria De Angelis spicca il volo da sola. Lo scorso dicembre alcune dichiarazioni di Damiano avevano allarmato i fan: «Mi piacerebbe che un giorno tutti noi ci dedicassimo a un progetto solista, magari per un anno, prima di tornare insieme con nuove idee e nuovi stimoli». In realtà non c'è alcuna rottura all'orizzonte per la band. Solo una pausa, per ricaricare le pile e cercare nuovi stimoli, dopo il grande successo raggiunto a livello internazionale grazie alla vittoria all'Eurovision Song Contest nel 2021.