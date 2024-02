Giorgia Soleri ha provato a ricontattare Damiano David? La gaffe dell'amica in comune e la story sparita da Instagram

La storia d'amore tra Damiano David e Giorgia Soleri è giunta al capolinea a inizio giugno 2023, dopo ben 6 anni di relazione stabile. L'amore tra i due era forte e sincero, ma anche aperto, come ha rivelato Giorgia stessa nel comunicato in cui annunciavano la loro rottura dopo i video diffusi sui social di Damiano che baciava un'altra ragazza in discoteca. Nessun tradimento, quindi, ma solo tanta sofferenza per un amore che sembrava sarebbe durato per molto molto tempo.

Qualche giorno fa, una scrittrice americana, amica di Damiano David, di Giorgia Soleri e di Dove Cameron, ha pubblicato una storia su Instagram molto sospetta.