Giorgia Soleri non sa più che fare coi suoi amici a quattro zampe: «Mi state uccidendo...»

Giorgia Soleri è un'influencer e un'attivista che si batte per i diritti delle minoranze e delle donne ma è anche una vera e propria amante degli animali che, nella vita, le hanno sempre portato tanta gioia. Qualche giorno fa, Giorgia ha accolto in casa la nuova arrivata, Carlotta, dalla quale proprio non riesce a stare lontana. E sembra che anche i suoi amati gattini vadano molto d'accordo con la bassottina.

La storia Instagram di Giorgia Soleri

«La mia famiglia pelosa si allarga». Giorgia Soleri, qualche giorno fa, aveva annunciato così l'arrivo a casa di Carlotta. La cagnolina è dolcissima e molto tranquilla: si fa coccolare e si lascia scattare tantissime foto senza battere ciglio. I suoi occhioni color nocciola hanno conquistato anche gli altri amici pelosi dell'influencer, ovvero, i gatti Ziggy, Lego e Bidet. Giorgia li chiama i suoi "miciotti" e, proprio nelle scorse ore, ha pubblicato alcune storie Instagram in cui sembra che Ziggy si sia affezionato particolarmente a Carlotta. I due sono sempre insieme e sono così teneri che l'attivista ha scritto: «Io ci rinuncio... sono troppo carini! Mi state uccidendo con questa tenerezza... vedete voi che fare».

Giorgia Soleri e gli animali

Giorgia Soleri ha sempre avuto gatti e, nelle sue storie Instagram, ha spesso raccontato come i suoi "pelosoni" l'abbiano aiutata nei momenti più bui della sua vita e di come, sempre gli stessi fossero con lei nei momenti più belli e memorabili.