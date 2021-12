Attacco choc dei lupi mentre passeggia col cagnolino al guinzaglio. Trovate due capre sbranate

SENIGALLIA - Choc a Cesano mercoledì sera dove due lupi hanno cercato di portare via un cagnolino che il padrone portava al guinzaglio. È accaduto in terreno di fianco alla Statale.

Un lupo ha azzannato il cane e un altro si è messo di mezzo, facendo cadere il padrone, che non ha mai mollato la presa sul guinzaglio. Urlando e calciando l’uomo è riuscito a spaventare i lupi e riprendersi il cane, ferito ma vivo. Il protagonista di questo ennesimo attacco è intenzionato a sporgere denuncia sperando che qualcuno prenda provvedimenti. Il giorno prima un lupo solitario è stato ripreso in un video da un automobilista mentre correva in Strada della Marina sempre a Cesano e alcune sere fa a Cannella sono state trovate due caprette sbranate. Erano in compagnia di due pony che non sono stati aggrediti. Le caprette erano di proprietà di un nonno che ci faceva giocare le nipotine, le aveva prese per loro.

