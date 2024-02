Ancona, cade e fa preoccupare tutti: il cagnolino lancia l'allarme. Paura per una donna di 77 anni

ANCONA - Attimi di paura ieri sera (28 febbraio) per una donna di 77 anni, uscita con il cane e caduta all'interno del Percorso vita delle Palombare, sentiero che si snoda attorno al Campo Conti ad Ancona, gestito dalla Fidal. La donna, scivolando, non è più riuscita ad alzarsi. È stato il cagnolino, poco prima delle 21, a lanciare una sorta di sos, raggiungendo il custode del complesso sportivo e mettendosi ad abbaiare.

I soccorsi

L'uomo ha chiamato i soccorsi, che nel frattempo erano stati comunque allertati dai familiari dell'anziana, non vedendola tornare a casa. Ad accorrere, la Croce Gialla e la polizia. La donna è stata trasferita all'ospedale di Torrette, non è grave. Non facili le operazioni di recupero poichè il percorso è molto buio e privo di punti luce. È stato prolungato il periodo di accensione dei fari del Campo Conti, ma la visibilità all'interno del sentiero rimane scarsa. Già in passato i residenti avevano chiesto più volte di mettere in sicurezza tutta l'area.