Giulia De Lellis: «Giorni difficili, le cose brutte arrivano sempre tutte insieme»

Giulia De Lellis, dopo alcuni giorni di assenza dai social, è tornata a confidarsi con i suoi milioni di follower ai quali ha raccontato le giornate difficili che ha passato dopo la morte del suo amato cagnolino Tommaso, che lei chiamava affettuosamente Tommy. L'influencer, inoltre, è nel bel mezzo di un trasloco perché lei e il fidanzato Carlo Beretta andranno a convivere. Giulia ha, quindi, raccontato tutti i suoi stati d'animo ai suoi fan.

Truccata di tutto punto, con i capelli perfetti e lucenti e un filo di voce. Si è presentata così Giulia De Lellis ai suoi fan e ha cominciato a raccontare: «Ciao ragazzi miei... mamma mia che giornate sono state. Spero che tutti voi stiate bene, comunque io sono stata assente per svariati e alcuni ovvi motivi e sono un po' ko. Il mio umore va un po' meglio, sono in ripresa ma ho avuto dei giorni tremendi. Oggi sono proprio stanca e anche senza voce, perché stiamo facendo un trasloco impegnativo e, quindi, stasera io Carlo ci concediamo un po' di relax a cena. Comunque, le cose brutte arrivano tutte insieme e, cavolo, è stato proprio così! Tommy stava molto meglio, era in grande ripresa ed è venuto a mancare improvvisamente mentre eravamo via... Siamo scappati da lui per poi correre a Roma da mia nonna che è stata poco bene e che, invece, per fortuna adesso sta meglio. Poi, siamo tornati qui a Milano per questo trasloco infinito. Io comunque percepisco sempre il vostro affetto e, anche se, a volte sparisco non vi preoccupate, io credo che ognuno di noi debba affrontare certi momenti come meglio crede che sia una grande gioia o un grande dolore. A chi, invece, ha inventato assurdità sulla morte di Tommy, dico che mi dispiace molto che siano persone così ma mi dispiace ancora di più per chi crede a tutto ciò che viene detto».

Infine, Giulia De Lellis ha concluso dicendo: «Menomale che non siamo tutti uguali, anche se, mi dispiace molto perché l'educazione e la gentilezza non si vedono più in giro.

Ecco, questi sono stati gli ultimi miei giorni, io cerco di trovare sempre il bello nel brutto! Vi voglio bene».