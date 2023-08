FANO - Una cagnolina di 6 anni è stata recuperata tra i rovi che crescono lungo via Mattei, che era fuggita per lo spavento provocatole dai fuochi d’artificio. «Le volontarie - racconta Anna Maria Scatassa,dell’associazione Mici & Amici, che ha partecipato alle ricerche - hanno dovuto affrontare difficoltà ulteriori, avendo operato a brevissima distanza da una strada molto trafficata. Hanno inoltre concluso il recupero piene di graffi provocati dai rovi».

Carolina è una cagnolina meticcia di taglia media sfuggita alla sua proprietaria, che la teneva al guinzaglio, terrorizzata dai fuochi d’artificio. «La donna - aggiunge Scatassa ha chiesto aiuto. Tante indicazioni ma quella decisiva è stata fornita da una giovane che ha visto il cane infilarsi nei rovi lungo via Mattei». Tra l’altro l’animale rischiava di essere bloccato dal guinzaglio, qualora si fosse impigliato a spine e arbusti. «Un gruppo di volontarie del canile e del gattile – conclude Scatassa – si è subito spostato in zona, iniziando le ricerche che si sarebbero concluse con successo. Ritengo doveroso un ringraziamento pubblico a un servizio prezioso per l’intera comunità». La cagnolina è stata quindi riaccompagnata a casa e restituita alla sua proprietaria. Una storia di «amore con l’a maiuscola», conclude Scatassa, risoltasi in un lieto fine.