SENIGALLIA - Stava attraversando la strada con il suo cagnolino quando un’auto li ha falciati. La donna è in gravi condizioni, l’animale purtroppo è deceduto. L’incidente è avvenuto questa mattina, attorno alle 8, in via Po a Senigallia. La donna, 83 anni, è stata portata al pronto soccorso di Torrette dall’eliambulanza del 118 con un codice di massima gravità. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale.