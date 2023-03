Scarsa sicurezza nei lavori di ricostruzione post sisma: cantiere bloccato, 20mila euro di multe per il subappaltatore

TOLENTINO - Scarsa sicurezza sul lavoro nel cantiere per la ricostruzone post terremoto: i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro hanno elevato multe per per più di 20mila euro ad una ditta subappaltatrice con la sopensione dell'intervento di ricostruzione di una palazzina a Tolentino.

Nel centro di Tolentino i carabinieri hanno verificato il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza, denunciando il legale rappresentante di una ditta sub-appaltatrice di un cantiere edile dove è avvenuta la demolizione ed è in atto la ricostruzione di una intera palazzina, per il mancato rispetto di prescrizioni proprio in materia di sicurezza, e concernenti la viabilità nei cantieri, alla difesa nelle aperture e la presenza e l’utilizzo di scale non a norma. Al titolare, sono state così contestate ammende penali per quasi 11.000 euro. L’attività è stata cautelativamente sospesa, con l'applicazione di un'ulteriore sanzione amministrativa di 3.000 euro.

Altre violazioni sono state contestate anche nei confronti del coordinatore per la sicurezza, con l’applicazione di ulteriori ammende penali per quasi 8.000 euro.