Diletta Leotta, nuovo selfie con la piccola Aria. E il cane Lillo è sempre lì

Diletta Leotta è diventata mamma della sua piccola Aria da nemmeno dieci giorni e, dopo il parto, non ha più pubblicato molti contenuti social, salvo una foto con in braccio la sua piccolina e una storia in cui la presenta al suo cagnolino Lillo.

La conduttrice sportiva non ha dato molte spiegazioni per quanto riguarda la sua assenza social ma ai suoi fan non servono giustificazioni: Diletta si sta semplicemente godendo i primi giorni di vita della sua bambina. Nelle sue storie Instagram più recenti, ecco un altro tenero selfie che ha commosso i fan più affezionati.

Diletta Leotta ha pubblicato nelle sue storie Instagram un selfie che ha commosso i fan: la conduttrice stringe al petto la sua Aria e sorride teneramente.

Alle sue spalle c'è l'inseparabile cagnolino Lillo e, sullo sfondo, si vedono tutti i mazzi di fiori che ha ricevuto in questi primi giorni con la sua bambina.

Diletta non vedeva l'ora di conoscere la figlia avuta dal compagno Loris Karius, che è nata proprio nel giorno del suo compleanno, il 16 agosto scorso. La conduttrice di Dazn, all'interno del suo podcast "Mamma Dilettante", aveva più volte dichiarato di essere davvero curiosa di vedere il visino della piccola.

Nelle poche storie Instagram che Diletta Leotta ha condiviso dopo il parto, ha sempre scritto frasi del tipo: «Giornate piene di gioia» oppure «Notti piene d'amore». La conduttrice è innamorata della sua bambina che le ha donato nuova aria e vita, proprio come ha scritto nel post in cui le dà il benvenuto al mondo.