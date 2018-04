Automobile contro un cinghiale e anche una capra a spasso in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Capre e cinghiali a spasso per le vie di Osimo, con grandi rischi per gli automobilisti. A Casenuove ad esempio la notte tra mercoledì e giovedì sono dovuti intervenire i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Osimo per un incidente nel quale era rimasto vittima un cinghiale, colpito da un’auto in transito lungo la provinciale all’altezza di via Coppa, la strada che scende dal colle di Villa San Paterniano. L’ungulato è rimasto ucciso attraversando improvvisamente la strada ma anche l’auto che non è riuscito ad evitare l’impatto ha riportato diversi danni, illeso invece l’automobilista. Per recuperare la carcassa dell’animale sono poi intervenuti gli agenti della polizia provinciale, che già nelle settimane scorse, assieme ai carabinieri forestali, erano stati allertati per la presenza dei cinghiali a spasso per la stessa zona tra San Paterniano e Casenuove, come dimostrano i blitz e i danni nel parco di Villa Simonetti in via Chiaravallese, con un cedro monumentale messo a rischio. Non solo cinghiali, anche capre avvistate in strada. Sempre ieri, ma a Osimo Stazione, è stato infatti notato un caprone selvatico attraversare via Giolitti nella zona industriale parallela all’Adriatica, poco distante dal Mc Donald’s. Per oltre un’ora ha girovagato nella zona. In questo caso sono stati avvertiti i vigili urbani di Osimo ma fortunatamente non si sarebbero registrati incidenti.