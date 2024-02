MACERATA Lavori nell’area di sgambamento per i cani in via Cardarelli. Si tratta del sito che ha preso il posto di quello inizialmente individuato in via Valadier. Un’altra area è prevista in largo Pascoli (la sistemazione partirà a breve). Ma non è tutto, il Comune infatti ha individuato un ulteriore spazio per i cani nel quartiere di Santa Croce e l’intervento in questo caso è previsto nei prossimi mesi. «Stiamo rispettando le promesse che avevamo fatto in campagna elettorale – dice l’assessore comunale agli Animali d’affezione, Laura Laviano-. I nostri amici a quattro zampe in quasi tutta la città hanno a disposizioni aree in cui poter correre, giocare e socializzare. Questo senza togliere risorse ad altri interventi che il Comune sta effettuando ad esempio sui campetti rionali per i ragazzi che vengono rinnovati e riqualificati di continuo».

La situazione

In via Cardarelli l’impresa che esegue i lavori si occupa di fornitura e realizzazione di una recinzione metallica, zincata e rivestita da plastica color verde, costituita da pali metallici centrali ed angolari, oltre alla fornitura e posa in opera di tre cancelli a due ante carrabili. «Per venire incontro alle richieste dei cittadini abbiamo spostato l’area da via Valadier in una zona vicina come via Cardarelli - spiega l’assessore Laviano -. Una zona che è addirittura migliore perché ha le stesse caratteristiche dell’ultimo sgambatoio realizzato a Sforzacosta, anche se di dimensioni minori. Permetterà la fruizione, nello stesso momento, da parte di più tipologie di cani». Attualmente nel comune esistono aree dedicate allo sgambamento dei cani che si trovano in via Ercole Rosa nel quartiere Pace, in via Metauro a Piediripa (area riqualificata), in via Mugnoz all’incrocio con la Torregiana nella zona del parco Fontescodella: questa resterà ma poi ne sarà realizzata anche una nuova a valle del campetto che si trova nel parco.

Le strutture

Poi sgambatoi anche a Collevario (zona campi sportivi), in via Natali a Sforzacosta, che è stata ampliata e migliorata, in via Tano sempre a Sforzacosta, in via Palatucci a Villa Potenza (ripulita e sistemata) e in via Capuzi nella zona giardini chiesa Madre di Dio. Anche tutti i cartelli e la segnaletica presenti negli sgambatoi sono stati rifatti da parte del Comune. «Oltre a via Cardarelli è imminente l’avvio del cantiere per l’area di sgambamento anche a largo Pascoli, al servizio pure degli utenti di corso Cairoli – sottolinea l’assessore -. Opera che ha avuto un rallentamento in quanto Ferrovie dello Stato ci ha chiesto un’integrazione che gli uffici stanno preparando: i lavori sono stati già affidati all’impresa. Infine c’è un progetto che riguarda un’area per gli amici a quattro zampe nel quartiere di Santa Croce: l’amministrazione sta valutando dei giardinetti che si trovano nei pressi della palestra Lume. È un quartiere dove abbiamo numerosissime richieste». Nel frattempo il Comune si è mosso per uno studio di fattibilità per un cimitero per animali: l’ipotesi percorribile è crearlo in un’area vicino alla sede del canile comunale.