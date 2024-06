Macerata: si scaglia contro i poliziotti, schiva il taser poi viene bloccato e portato in Questura

MACERATA - Un uomo di origini africane dà in escandescenze nella zona dello Sferisterio e si scaglia contro due poliziotti. A uno degli agenti ha anche tirato un mattone, che il poliziotto è riuscito a schivare proteggendosi la testa con il braccio. La polizia ha cercato di immobilizzarlo con il taser ma è riuscito comunque a fuggire. I poliziotti lo hanno poi bloccato in via Isonzo insieme ai carabinieri. Ora si trova in questura. I due agenti sono stati medicati dai sanitari del pronto soccorso.