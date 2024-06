MACERATA Quella di ieri è stata la “solita” seduta di consiglio comunale, in apparenza innocua ma sufficiente ad alimentare la tensione in maggioranza. Approvato il rinnovo della convenzione della segretaria comunale con Corridonia, e dunque via libera alla proroga dell’incarico a Francesco Massi. Il clima si è iniziato a scaldare con la mozione di Sabrina De Padova di critica alla gestione di Apm con particolari riferimenti alla presidenza di Gianluca Micucci Cecchi e al settore delle farmacie comunali.





Le posizioni

Il centrosinistra si è astenuto, la maggioranza ha votato contro ma quale sia il clima lo ha chiarito bene il capogruppo di Fratelli d’Italia Pierfrancesco Castiglioni all’assessore Oriana Piccioni, che ha la delega alle partecipate. Ha spiegato come le cose non vadano affatto bene e ha tirato bordate specificando appunto quali siano le criticità di gestione di Apm. Nessun segnale dal sindaco Sandro Parcaroli che non si è presentato alla seduta di consiglio comunale. Poi è stata discussa la proposta dei Cinque Stelle sulla sicurezza strada e il clima è tornato torrido sulla questione del trasferimento da Macerata a Civitanova della Chirurgia della tiroide. Il dem Andrea Perticarari ha infatti presentato una mozione urgente sulla vicenda, atto firmato da tutta l’opposizione, spiegando anche come il documento riprendesse quello firmato il giorno prima dai segretari cittadini di Fratelli d’Italia, di Forza Italia e dall’Udc. A spiegare - rilanciando la posizione espressa l’altroieri dalla segretaria regionale di Fdi Elena Leonardi e smentendo sostanzialmente quella dei segretari dei tre partiti di maggioranza - la posizione dell’amministrazione è stata la vicesindaca Francesca D’Alessandro partendo dall’assunto che si tratta di una scelta tecnica e alla politica è invece demandato il compito del controllo dell’efficacia della gestione dei servizi sanitari: «l’amministrazione ha piena fiducia nell’azione dell’Ast, facciamo un plauso a tutti i medici, l’obiettivo è il bene dei cittadini, non devono esserci ingerenze della politica». D’Alessandro ha anche aggiunto che quella del trasferimento della Chirurgia della tiroide a Civitanova non sarebbe una decisione presa ma una proposta. Dal canto loro Barbara Antolini per Forza Italia e Antonella Fornaro per l’Udc hanno detto che non votavano l’atto del Pd per il semplice fatto che si trattava di una esclusiva strumentalizzazione politica. Il capogruppo della Lega Aldo Alessandrini si è schierato invece a favore dell’ipotesi in discussione evidenziando come si debba guardare all’efficacia dei servizi sanitari in una logica territoriale. Altre bordate alla maggioranza sono arrivate dal dem Andrea Perticarari e da Stefania Monteverde di Sinistra Bene Comune.