Il sarto, l'ex patron della Roma e l'ex deputata: le Comunali nelle Marche tra ribaltoni e a volte ritornano

Ribaltoni, riconferme e a volte ritornano. C'è di tutto un po' in queste Amministrative che nelle Marche hanno interessato 148 Comuni su 225: elezioni che raccontano come i cittadini, nel segreto dell'urna, riescano a sorprendere i politici e la politica sovvertendo ordini precostituiti e facendo accomodare alla porta chi pensava di avere il mandato in tasca.

Visso, la fascia tricolore torna alla famiglia Sensi con Rosella

Cominciamo dal Maceratese, in particolare a Visso - cuore del cratere sismico del 2016 - dove questa tornata elettorale segna il ritorno trionfante della famiglia Sensi.

Rosella (civica), figlia di Franco (patron della Roma), ha conquistato il 50,23% delle preferenze, battendo il corsa l'ex parlamentare Giuliano Pazzaglini e Andrea Innocenzi.

Fiuminata, confermato Felicioli papà dell'ex difensore del Milan (e non solo)

A Fiuminata con il 69,26% di preferenze resta saldamente alla poltrona di sindaco Vincenzo Felicioli, papà di Gianfilippo ex difensore di Milan, Ascoli, Verona e Venezia. Niente da fare per la sfidante Elisabetta Roscioni.

Cingoli, Maccioni non ce la fa. Vittori e la sua squadra restano per il bis

Non c'è stata storia a Cingoli: Michele Vittori (centrodestra) è stato rieletto sindaco per il secondo mandato con il 64,89% di preferenze. Alessandro Maccioni si è fermato a 35,11% e nulla ha potuto con una squadra forte che al suo interno ha anche il consigliere regionale alla Sanità Filippo Saltamartini.

Filottrano, ribaltone choc: il sarto Paolorossi conquista il Comune

E chi se lo aspettava? Eppure è successo. Luca Paolorossi, con la lista civica Noi per Filottrano appoggiata da Fratelli d'Italia, polverizza la sindaca uscente Lauretta Giulioni e l'altra candidata Silvia Lorenzini. Il sarto dei Vip, come è stato soprannominato Paolorossi, ha conquistato il 41,56% di preferenze a Filottrano e si ritrova a guidare la cittadina.

Arcevia, c'è il ritorno di Marisa Abbondanzieri

Tra il 1978 ed il 1999 è stata consigliere comunale, assessore, sindaco e vice sindaco di Arcevia. Poi la sua carriera politica è decollata arrivando con i Ds in Parlamento. Adesso Maria Abbondanzieri è tornata a disposizione del suo paese d'origine ed è stata eletta sindaco di Arcevia in una corsa solitaria dove comunque ha raggiunto il quorum per governare.