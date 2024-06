MACERATA «Non ce la facciamo più. Fatevela finita, fatevela finita. Qui ci sono anche i bambini, non si può vivere così». Lo hanno gridato domenica sera diversi residenti scesi in strada dopo la maxi-rissa tra tunisini e albanesi in via Pallotta, vicino a piazza Pizzarello e al parco di Fontescodella. Erano le 21.30 quando più di dieci persone si sono affrontate a pugni, calci e colpi di bottiglie rotte prese da una campana del vetro. Sette le persone rimaste ferite, nessuna in gravi condizioni.





La situazione

Chi vive nella zona racconta che non è stato il primo episodio di violenza. Una situazione divenuta insostenibile. E dopo la maxi-rissa ci sono stati momenti di tensione proprio con i residenti che hanno discusso animatamente con alcuni parenti e conoscenti dei protagonisti del Far-west. Polizia e carabinieri sono dovuti intervenire per placare gli animi ed evitare che la situazione degenerasse. Tra i residenti del quartiere c’è anche Carlo Migliorelli, presidente del Macerata Softball, ex consigliere comunale ed ex assessore provinciale, che analizza la situazione a 360 gradi: «Per favorire le convivenze civili si parta dal mantenimento del decoro nei luoghi della città. È la seconda volta che accadono episodi violenti. Nel primo caso, però, non ero in zona e quindi non so con precisione cosa sia successo. Queste persone hanno tutte il permesso di soggiorno, lavorano regolarmente. Il problema è legato a una mancanza di capacità di risolvere i problemi in maniera pacifica». Domenica sera tutto è nato da uno sguardo di troppo in strada tra un gruppetto di tunisini e uno di albanesi, poi la situazione è degenerata e sono arrivate anche altre persone. «Un modo per far sì che ci siano convivenze civili è rendere più vivibili i luoghi della città - sottolinea Migliorelli -. Negli ultimi anni sono mancate una manutenzione attenta, la pulizia delle strade e una maggiore attenzione al parco di Fontescodella. Bisogna però dire che si tratta anche di un problema relativo alle persone, ai cittadini in genere, non è sempre colpa delle istituzioni. Anche i cittadini dovrebbero fare di più, ma Fontescodella è stata abbandonata a se stessa. Al di là della pista ciclabile, a cui si sta lavorando e sulla quale sono scettico, il verde e i giochi sono obsoleti. L’erba è altissima perché non viene tagliata. Un altro problema frutto dalla politica urbanistica dissennata degli ultimi 15 anni è l’incompiuta di piazza Pizzarello: una struttura che crea un disagio visivo enorme». Ecco allora, secondo Migliorelli, la necessità di un maggiore decoro: «Uno dei modi per disincentivare la violenza è avere luoghi puliti e frequentati. Le periferie debbono essere più vissute: le famiglie hanno paura a far uscire i bambini, non c'è più il gioco di quartiere. Invece bisogna riacquistare le relazioni sociali. Domenica, per via della rissa, siamo usciti tutti in strada ed è stata una occasione per conoscere persone che vivono nei nostri palazzi e non conoscevamo. Ci siamo accorti che tra di noi non avevamo mai parlato». Infine il plauso alle forze dell'ordine: «Sono subito intervenute, hanno parlato con tutti noi e sono state molto dialoganti. Un modo di fare che abbiamo apprezzato».