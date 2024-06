Potenza Picena, con il Tartabini bis ecco tutti gli eletti in consiglio comunale

POTENZA PICENA - Tutto pronto anche per il Tartabini bis a Potenza Picena: con l'elenco delle preferenze si è costruita la mappa dei futuri consiglieri comunali, 16 in tutto di cui 10 alla maggioranza e 6 alla minoranza guidata dal candidato sindaco sconfitto, Mario Morgoni. Tutto pronto, al netto della scelta dei futuri assessori, che dovranno lasciare i banchi del Consiglio ai primi dei non eletti.