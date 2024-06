Le Marche tornano in Europa con Ricci e Ciccioli. Anche Morani se la gioca. Dati definitivi: FdI al 32,9%, Pd al 25,50%

ANCONA - Le Marche tornano ad essere rappresentate nel Parlamento europeo dopo più di 20 anni e con almeno due rappresentanti: l'ex capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Carlo Ciccioli, psichiatra anconetano, e il sindaco uscente Pd di Pesaro Matteo Ricci, che hanno fatto il pieno di preferenze. Un ulteriore ingresso dalle Marche potrebbe scattare per il Pd, tra rinunce al seggio e se i resti premiassero la Circoscrizione di Centro, con l'ex sottosegretaria al Mise e deputata Alessia Morani, sempre espressione del Pesarese, che si gioca l'elezione all'Europarlamento sul filo di lana con il giornalista romano Marco Tarquinio

I risultati definitivi

Fratelli d'Italia si conferma il primo partito nelle Marche e sfonda il muro del 30% (32,90%) con una crescita di oltre tre punti rispetto alle Politiche del 2022 (29,40%). Secondo partito nelle Marche, in netta crescita, è il Pd di Elly Schlein che ha ottenut il 25,50% (20,37% alle precedenti elezioni politiche). La Lega con l'8,19% supera di poco Forza Italia che si ferma al 7,01% ma i consensi sono in calo: non basteranno per l'elezione gli oltre 14mila voti all'ex assessore regionale ora deputato del Carroccio Mirco Carloni anche in considerazione del risultato del partito.

I dem eleggeranno al Parlamento Europeo Matteo Ricci forte di oltre 83mila preferenze e potrebbero portare in Europa anche Alessia Morani (oltre 31mila voti). Il Movimento 5 Stelle, invece, registra un deciso calo rispetto al risultato precedente ma si attesta comunque come terzo partito delle Marche ottenendo con il 9,67% rispetto al 13,58%% delle Politiche del 2022. Alleanza Verdi e Sinistra supera la soglia di sbarramento con il 5,72% ed eleggerà nella circoscrizione di Centro almeno un parlamentare europeo. Deludente il risultato delle urne per Azione - Siamo Europei (3,31%); Stati Uniti d'Europa (2,84%); Pace Terra e Dignità (2,79%); Democrazia Sovrana Popolare (0,86%); Libertà (0,80%) e Alternativa Popolare (0,40%).