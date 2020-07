Passa a casa della madre ma la trova morta: è caduta dalle scale ed ha battuto la testa

CALDAROLA – Dramma nella frazione di Passo di Treia, questa mattina. Una donna di 84 anni, è morta in seguito alle gravi ferite riportate cadendo dalle scale di casa dopo essere inciampata. La donna avrebbe battuto violentemente il capo.

LEGGI ANCHE:

Porta un panino all'amico in ospedale, ma dentro c'è la droga: denunciato un ventenne

Travolta da un'auto sulla Statale: donna soccorsa dall'eliambulanza

L'anziana è stata trovata senza vita ieri verso le 12. L'amara scoperta è stata fatta da uno dei due figli che era andato a trovarla a casa, come faceva ogni giorno dal rientro dal lavoro. L'uomo, vedendo che la mamma non rispondeva alla porta, è entrato nell'abitazione passando attraverso una finestra. Una volta in casa ha trovato la madre riversa a terra. Il familiare sconvolto ha immediatamente avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata i quali hanno fatto subito partire l'ambulanza con direzione Passo di Treia. Allo stesso tempo hanno predisposto l'intervento dell'eliambulanza, ma di seguito la richiesta è stata annullata. Sta di fatto che il medico, una volta arrivato sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA