MONTEMARCIANO Brutto incidente domestico sabato pomeriggio a Montemarciano. Un 44enne stava effettuato dei lavori in casa quando, all’improvviso, è caduto dalle scale perdendo l’equilibrio. Nel finire a terra tutto il peso è finito in un braccio, rimasto schiacciato. Subito è stato dato l’allarme e sul posto è giunta un’ambulanza per soccorrere l’uomo, rimasto immobile fino al suo arrivo. Vista la dinamica, in volo si è alzata l’eliambulanza, atterrata nel quartiere della Gabella.

Una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Senigallia si è recata sul posto per verificare l’accaduto. Il 44enne stava effettuato dei lavoretti ma si trovava presso la propria abitazione, si è trattato di un infortunio domestico. Il ferito è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette per gli accertamenti del caso. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio con traumi meno gravi del previsto.

Il soccorso ha destato l’attenzione di molti residenti e anche gente di passaggio, perché alla Gabella c’è il casello dell’autostrada ed è un quartiere molto trafficato. L’arrivo dell’eliambulanza non è, quindi, passato inosservato. Molti si sono chiesti cosa fosse accaduto, ricevendo rassicurazioni sul fatto che, nonostante il brutto spavento, l’uomo non fosse in pericolo di vita. Gli accertamenti svolti all’ospedale dorico hanno escluso, inoltre, conseguenze serie.