Cade dal tetto di un'abitazione, operaio portato con l'eliambulanza all'ospedale di Torrette

MONTALTO DELLE MARCHE - La corsa in ospedale e il ricovero all'ospedale di Torrette. Mattinata da incubo per un operaio caduto dal tetto di un'abitazione durante l'esecuzione di alcuni lavori a Montalto delle Marche.

La rovinosa caduta gli ha causato varie lesioni: i sanitari del 118 giunti dalla Postazione territoriale dell'emergenza sanitaria di Offida hanno ritenuto necessario trasferire il paziente al trauma center di Ancona e per questo è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha provveduto al ricovero. Una situazione in cui ci sono tante cose da chiarire infatti sono in corso accertamenti per verificare le condizioni di sicurezza del cantiere e se vi siano responsabilità per l'accaduto.