MONDOLFO Infortunio sul lavoro ieri mattina nella frazione di Ponte Rio nel comune di Mondolfo. Un uomo di 55 anni di origini moldave è rimasto ferito dopo essere caduto da una scala mentre effettuava lavori di potature sugli alberi. L’incidente si è verificato all’inizio del turno di lavoro, poco prima delle 8.

Lavoratore esperto

L’uomo – dipendente di una ditta florovivaistica Minardi del posto – è un operaio che i colleghi descrivono come molto esperto e ha svolto lavori simili anche in passato. Sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Erano da poco cominciate infatti le operazioni di potatura in un’area privata posta nelle vicinanze di un capannone agricolo, nei pressi dell’anticha chiesa di San Gervasio, alla periferia del comune di Mondolfo. L’operaio, che non era da solo, è improvvisamente caduto dalla scala precipitando a terra. Sul posto oltre all’ambulanza, è intervenuto l’equipaggio di Icaro che ha soccorso il ferito trasportato per accertamenti all’ospedale regionale di Torrette di Ancona per l’intervento chirurgico a una gamba. I testimoni, a partire da uno dei proprietari del terreno, hanno confermato che le sue condizioni non sono preoccupanti.

Volo di 3 metri

L’impatto con il suolo da un altezza di almeno 3-4 metri è stato forte ma non ha fortunatamente lesionato gli organi vitali. Per precauzione è stato trasportato ad Ancona, non in pericolo di vita. Le operazioni di potatura avevano interessato un filare di piante posto nelle vicinanze della strada Pergolese. L’incidente è avvenuto in una zona agricola, a poche decine di metri dal punto in cui erano stati effettuati in passato anche scavi archeologici che avevano portato alla scoperta nel 2016 e nel 2017 di reperti e strutture di epoca presumibilmente altomedievale. A poche centinaia di metri si trova infatti la basilica paleocristiana di San Gervasio di Bulgaria.

A Torrette per precauzione

«Al momento sappiamo solo che è stato portato all’ospedale di Ancona per precauzione, all’inizio temevamo che fosse caduto da sei metri», è trapelato ieri dalla sede della ditta incaricata di effettuare i lavori nelle vicinanze della strada Pergolese. Lavori proseguiti poi regolarmente nel pomeriggio quando i mezzi della ditta erano di nuovo a Ponte Rio.