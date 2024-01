PERGOLA- Per i venti anni dalla morte del pergolese Marco Beci, funzionario della cooperazione internazionale, tra i 19 italiani che il 12 novembre 2003 persero la vita nella strage di Nassiriya, l’amministrazione comunale con l’associazione Marco Beci onlus e l’istituto comprensivo ‘G. Binotti’ hanno realizzato un programma con diverse iniziative.

L’obiettivo

L’obiettivo dei vari appuntamenti quello di ricordare e al contempo raccontare i fatti e la figura di Beci ai più giovani. A novembre la sala del consiglio del Comune di Pergola ha ospitato una cerimonia alla presenza di autorità civili e militari, tra i quali il prefetto Emanuela Saveria Greco e il Ministro plenipotenziario della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Carlo Batori, alla quale sono intervenuti anche i familiari di Beci, la moglie Carla, i figli Ludovica, Vittoria e Giacomo. Qualche giorno prima, invece, si era tenuto, presso la palestra della scuola media, l’incontro con gli studenti, alla presenza di Vittoria Beci e del vicesindaco Graziano Ilari. E ieri mattina si è tornati in mezzo ai ragazzi per la consegna del libro ‘Morire a Nassiriya. Marco Beci un italiano a servizio del mondo’ del giornalista Vincenzo Varagona, agli alunni della scuola secondaria di primo grado di Pergola. Pagine che raccontano la bella figura di Beci, che a Nassiriya stava progettando la ricostruzione dell'acquedotto per conto del governo italiano, attraverso decine di testimonianze, la maggior parte inedite, dal periodo giovanile fino agli ultimi istanti di vita. I volumi sono stati acquistati dall’associazione pergolese con il contributo del Comune. Con la figlia di Beci Vittoria, il vicesindaco Ilari: «Quando ho incontrato gli alunni della scuola media lo scorso novembre con Vittoria Beci – evidenzia Ilari - i ragazzi sono rimasti in rigoroso silenzio di fronte al suo racconto, partecipando con domande e riflessioni. Hanno dimostrato grandissimo interesse.

Per non dimenticare

«Allora ho pensato che dovevamo organizzarci per donare loro il libro che parla di Marco, per non dimenticare quello che è accaduto a Nassiriya 20 anni fa. E così abbiamo fatto. Il volume è stato accompagnato da una lettera firmata dalla presidente dell’associazione Carla Baronciani e dalla sindaca Simona Guidarelli. E’ stata un’altra mattinata intensa e carica di emozioni».