Ancona, studente precipita dal terzo piano del liceo Savoia: «Trauma toracico, al bacino e fratture multiple». È in prognosi riservata

ANCONA - «Trauma toracico, trauma al bacino e fratture multiple». È il bollettino medico rilasciato dall'ospedale Torrette sulle condizioni dello studente di 14 anni del liceo Scientifico Savoia che questa mattina è caduto da una finestra della classe precipitando nel cortile sottostante l'edificio.

Il bollettino medico del 14enne precipitato a scuola: «In prognosi riservata»

«Alle 11.20 di oggi (17 febbraio 2024) è giunto al Pronto soccorso dell'Ospedale di Torrette un minore di anni 14 e mezzo, a seguito di trauma da precipitazione - si legge nel bollettino medico -.

Vigile, in respiro spontaneo, ha riportato prevalentemente trauma toracico e trauma del bacino con fratture multiple. A seguito di indagini diagnostiche e valutazione multidisciplinare alle 13.45 è stato trasferito in un altro reparto in prognosi riservata».

Nel cortile dove il ragazzo è precipitato dopo un volo di circa 10 metri, carabinieri, polizia, vigili del fuoco, il 118 con l'automedica e la Croce Gialla per cercare di ricostruire la dinamica del dramma che si è consumato al Savoia.

Il ragazzo dopo essere precipitato è caduto sopra un manto d'erba e il terreno ha attutito la caduta: all'arrivo dei soccorritori era assistito dalla preside e da altri docenti. Era vigile ed è stato immediatamente trasportato in ospedale.

In ospedale i genitori e la preside

Il quattordicenne è assistito in ospedale dai genitori che sono accorsi subito dopo essere stati avvertiti di quanto accaduto a scuola. Con loro anche la preside Alessandra Bertini, mentre i compagni di classe sotto choc sono seguiti da una psicologa. Secondo la preside la classe di cui fa parte il 14enne è «tranquilla e anche molto positiva dal punto di vista degli apprendimenti». Il ragazzo stesso avrebbe «una valutazione scolastica positiva». La dirigente Bertini ha raccontato che il fatto «è avvenuto in classe durante la terza ora ed erano presenti tutti i compagni, era presente la docente. Improvvisamente è caduto». In ospedale sono presenti i genitori, la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale Donatella D'Amico, gli assessori del Comune di Ancona Antonella Andreoli, Manuela Caucci, Marco Battino. Il sindaco Daniele Silvetti ha mandato un messaggio di vicinanza alla famiglia.