Il dramma alla fine della terza ora: «Erano tutti in classe, improvvisamente lo studente è caduto»

ANCONA - Il dramma è accaduto alla fine della terza ora, quando è suonata la campana per la ricreazione. Questione di un attimo: la docente stava parlando con alcuni studenti in classe quando, improvvisamente, il 14enne è caduto dalla finestra. Un volo di una decina di metri, la classe si trova infatti al terzo piano del liceo Scientifico Savoia: impietriti i compagni del ragazzo e la professoressa, tutti sotto choc mentre i soccorsi sono scattati nell'immediato. Questa è la ricostruzione del dramma che si è consumato questa mattina in una prima dello Scientifico, ricostruzione affidata dalla scuola stessa in una nota.

«La comunità scolastica è sconvolta - si legge -. È tempestivamente accorsa la dirigente scolastica Maria Alessandra Bertini che ha allertato il 118 che è arrivato immediatamente sul posto insieme alle Forze dell'ordine e contestualmente sono stati avvisati i genitori». Durante l'arrivo dei sanitari la dirigente è stata sempre accanto allo studente insieme ad altri docenti.

Il giallo del brutto voto

«Il ragazzo è rimasto sempre vigile. La dirigente scolastica ha seguito il 118 fino al pronto soccorso dell'ospedale regionale dove è stata raggiunta dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Donatella D'Amico. Gli studenti della classe sono stati immediatamente presi in carico dal servizio di supporto psicologico elisoccorso dell'ospedale regionale coordinato dalla dottoressa Giorgia Cannizzaro».

In merito a quanto accaduto questa mattina al Savoia Benincasa - conclude la nota - «si chiede massima discrezione e riserbo nel rispetto della dignità del ragazzo e della famiglia». Quanto all'ipotesi che il fatto sia legato ad un brutto voto, la preside ha risposto: «Su questo non so nulla, so che il ragazzo ha ricevuto la pagella pochi giorni fa e che non ha neppure un'insufficienza».